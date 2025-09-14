1,8 Miljoen Bezoekers Bewonderen Nederlands Erfgoed Tijdens Open Monumentendag

Open Monumentendag trekt dit jaar opnieuw een groot aantal bezoekers. Ondanks minder gunstig weer worden er vergelijkbare bezoekersaantallen verwacht als in het voorgaande jaar.

Verleden weekend trok Open Monumentendag naar schatting 1,8 miljoen bezoekers. Volgens een woordvoerder van de organisatie is dat vergelijkbaar met vorig jaar, ondanks het mindere weer bij deze editie. Het definitieve aantal bezoekers wordt in oktober bekendgemaakt. Tijdens Open Monumentendag kan het publiek verspreid over twee dagen kennismaken met het Nederlandse cultureel erfgoed. Dit jaar waren zo'n 6000 monumenten gebopend.

Het thema was Erfgoed & Architectuur met de slogan 'Gebouw(d) om te blijven'. Dit jaar was het gebouw De Inktpot in Utrecht populair. Voor het hoofdkantoor van ProRail stond een lange rij bezoekers te wachten. Het gebouw is het grootste bakstenen gebouw in Nederland, en is maar eens in de vijf jaar open voor bezoekers. Ook bij het Muntgebouw in Utrecht meldden zich veel belangstellenden. Dat gebouw deed voor het eerst mee. Andere grote publiekstrekkers waren volgens de organisatie kastelen, landgoederen, forten en het Groot Handelsgebouw en de Van Nellefabriek in Rotterdam





